Incontri con Kader Abdolah, Maaza Mengiste e Farian Sabahi

Domani e sabato, in occasione del Festival delle culture, Ravenna accoglierà ospiti di fama internazionale ai quali verrà consegnato il premio Intercultura città di Ravenna 2024. Tante le iniziative in programma, tutte gratuite: si comincia domani alle 10 al teatro Alighieri con lo scrittore Kader Abdolah (nella foto, posti esauriti). Alle 17.30 in piazza San Francesco è prevista, insieme alle associazioni della diaspora, l’apertura della bandiera mosaico, rappresentante le nazionalità presenti a Ravenna. Alle 18, davanti alla tomba di Dante, Abdolah leggerà il Canto XVII del Paradiso. Infine, alle 19 al teatro Rasi la rappresentazione teatrale ’Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori - Calvino’ (posti esauriti).

Sabato alle 10 al teatro Alighieri si terrà l’incontro con Maaza Mengiste, autrice de ’Il re ombra’, moderato dal giornalista Vittorio Longhi. Evento con iscrizione obbligatoria su festivaldelleculture.info/maazamengiste.

Alle 17, alla Classense, la storica Farian Sabahi presenterà ’Noi donne di Teheran’. Si proseguirà con la lettura del Canto I del Purgatorio da parte della scrittrice Mengiste. La giornata si concluderà al Teatro Alighieri con il concerto “She, هي Elle, Lei: Voci di acqua e di terra, suoni di mare e di sabbia” (posti esauriti).