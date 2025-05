Incontro con Booking.com. Attirano gli eventi sportivi. Sono però ancora poche le strutture ricettive

Il turismo familiare, quello legato agli eventi sportivi e alla possibilità di ospitare animali. Questi alcuni dei trend del settore emersi ieri durante l’incontro tra imprenditori e rappresentanti di Booking.com (la nota piattaforma attraverso la quale prenotare alloggi, voli, noleggi auto e via dicendo) che si è tenuto nella sede di Confcommercio. Al momento la quasi totalità delle 250 strutture ricettive vi aderisce, beneficiando dell’ampia visibilità che un posto su Booking fornisce. A raccontare quanto emerso nel corso del pomeriggio sono Paolo Giulianini, vice direttore di Ascom e Michele Morello, presidente del gruppo Accoglienza Extra dell’associazione di categoria.

"Il confronto dei dati a disposizione di Booking – spiegano – è stato fatto tra il 2023 e il 2024". Lo scorso anno c’è stata una ripresa rispetto a due anni fa – "ma nel 2023 i numeri hanno risentito dell’alluvione" –, con maggio che ha fatto registare la performance migliore. Il trimestre giugno-settembre non ha tradito, poi il flusso turistico è diminuito nei mesi che hanno chiuso l’anno. Per quanto riguarda i campionati mondiale di Dragon Boat 2024, che si sono svolti alla Standiana, vista la collocazione hanno beneficiato delle presenze sia Ravenna che Cervia. "Il turismo sportivo è un elemento importante – spiegano –. Scherma, pallavolo, fino al tango: sono tanti gli eventi che fanno venire le persone a Ravenna". Un paio di settimane fa "i campeggi hanno aperto per un evento legato alla pallacanestro". Gli operatori hanno fatto presente a Michele Tassone e Arianna Bauckneht di Booking.com il crescente interesse dei nuclei familiari che si muovono per turismo– "è un segmento in grande crescita" –, così come di chi si sposta volendo ridurre più che può l’impatto ambientale. Tra le criticità emerse c’è il numero ridotto di strutture ricettive rispetto a Ferrara e Bologna e l’assenza, di fatto, di un aeroporto del territorio. Il ’Ridolfi’ di Forlì è da tempo in difficoltà. "Il suo impatto è scarso. Speriamo vada in porto il progetto di integrazione degli scali regionali proposto dal presidente de Pascale", ragionano i due rappresentanti di Confcommercio. Capitolo recensioni: già ora non si possono più scrivere in forma anonima e gli imprenditori hanno la possibilità di rispondere; è stato comunque chiesto un filtro più attento delle critiche "fatte in cattiva fede". Booking.com sta infine implementando l’applicazione dell’intelligenza artificiale, così che il cliente possa trovare strutture ricettive sempre più adatte alle sue esigenze.

l.b.