Informazione da condividere. Carlino, due copie al prezzo di una

Compri un Carlino, ne ottieni due. Così avrai la possibilità di regalarne uno a chi vuoi bene o la possibilità di godere in famiglia di un piacere della lettura doppio. L’iniziativa riguarderà unicamente l’edizione della provincia di Ravenna e andrà avanti da domani fino al 6 ottobre compreso. Recandosi in edicola, per tutta la settimana, gli edicolanti della città o di uno dei Comuni della provincia consegneranno due copie dello stesso giornale unite da un unico involucro di cellophane trasparente, mantenendo intatto il solito prezzo del quotidiano: 1,70 euro.

Ma cosa si potrebbe fare con la copia in più che viene data in omaggio? L’idea è quella di invogliare i lettori a diventare tra gli attori che, facendo ognuno la propria parte, innescheranno un circolo virtuoso fatto di condivisione e socialità: valori che oggi sappiamo essere più importanti che mai, dopo essere stati a lungo forzatamente divisi dai lockdown imposti dalla pandemia e dopo aver poi affrontato insieme, fianco a fianco, il disastro dell’alluvione del 16 maggio, riuscendo a farci forza l’un l’altro in una catena di solidarietà che ancora, a più di due mesi dall’evento, non si è spezzata.

Così, durante i giorni dedicati all’iniziativa, ci sarà chi potrà decidere di regalare il Carlino a un figlio o a un nipote, invitando così le nuove generazioni ad avvicinarsi a quella carta stampata che a volte rischiano di sottovalutare, chi può pensare di fare appositamente visita a un’amica che non incontra da un po’ per regalarle la sua seconda copia e bere insieme un caffè, chi ancora può pensare di portare il giornale a un parente anziano che fa fatica a uscire di casa.

Il quotidiano, così, può diventare un piacevole pretesto per riallacciare un rapporto che il tempo rischiava di allentare, fare un piccolo gesto di cortesia a una persona cara (o, perché no, a una che si conosce appena, per il semplice gusto di rivolgere un atto gentile) e trovarsi a trascorrere un po’ di tempo insieme, magari commentando le ultime notizie e discutendo dei fatti di cronaca più salienti.

La volontà del Carlino è proprio questa: sottolineare ancora una volta l’importanza del quotidiano, non solo come mezzo di informazione serio e affidabile, ma anche come quel collante sociale e umano capace di annodare rapporti e fare incontrare esistenze diverse, all’insegna della consapevolezza e della voglia di condividere.