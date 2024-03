La favola di Pinocchio in 7T Prosegue la rassegna teatrale per famiglie e scuole al teatro Socjale di Piangipane con lo spettacolo "Pinocchio in 7T" di Drammatico vegetale, consigliato per bambini dai 5 ai 10 anni. Durata 40 minuti, ingresso 5 euro.