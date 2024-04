La fine di un’epoca. La Caffetteria Grilli cambia, ma non troppo: "Vendo a una fidata"

Se il nome ufficiale era Caffetteria Grilli, in piazza Brigata Pavia a Ravenna, per tutti è sempre stato il bar latteria vicino allo stadio, gestito per oltre trent’anni da Quinto Grilli, una vera e propria istituzione, fino al 2020, quando dopo la sua scomparsa è subentrata la figlia Elisa. Oggi sarà l’ultimo giorno di questa lunga avventura perché il locale chiude e riaprirà con una nuova gestione.

"Per 36 anni - racconta Elisa Grilli - il nome della latteria è stato legato al nome di mio padre Quinto che qui ha trascorso la sua vita con grande dedizione". Nel quartiere il locale era conosciuto da tutti, un punto di riferimento e non solo per chi abita in zona. "Da quando il mercato si è trasferito di fronte - prosegue Elisa Grilli - mio padre serviva i titolari dei banchi. E lo ha fatto sempre in bicicletta: partiva reggendo su una mano il vassoio con le ordinazioni e con l’altra sul manubrio. Lo conoscevano tutti, ancora adesso ci sono persone che non conosco che mi chiedono di mio padre". Un barista di altri tempi, vecchio stampo. Così lo ricordano alcuni dei suoi clienti storici, all’inizio con la divisa, in seguito l’aveva tolta, ma non aveva rinunciato al papillon, fino all’ultimo giorno di lavoro. "Se pioveva accompagnava i clienti con l’ombrello fino all’automobile. Amava tantissimo il suo lavoro e rimaneva aperto tutti i giorni fino alle 20". Teneva chiuso durante le partite di calcio, per il resto era sempre aperto. Un cliente un giorno si è presentato con un Oscar, la statuetta con cui vengono premiati i film. "Sei un barista da Oscar" gli aveva detto prima di consegnarglielo, era amatissimo dalla clientela e c’è chi non riesce più a entrare in latteria da quando non c’è più.

Quinto Grilli è scomparso nell’ottobre del 2020 a 72 anni e ha preso il suo posto una delle sue figlie, Elisa appunto. "La decisione di vendere - conclude - è dovuta al fatto che da sola per me è troppo faticoso, ho una famiglia, dei bimbi piccoli. Però lasciamo la nostra seconda casa a una ragazza, Valentina Meloni, che sarà in grado di portare avanti il locale con la stessa filosofia di mio padre. A lui sarebbe piaciuta. Nei primi tempi la affiancherò, in seguito mi piacerebbe continuare a darle una mano, vedremo".

