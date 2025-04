La giunta sui no-vax: "Ferma condanna per gli striscioni"

L’amministrazione comunale esprime "la ferma condanna" per quanto accaduto domenica, durante Artevento Festival Internazionale degli Aquiloni sulla spiaggia di Pinarella. Un gruppo di attivisti No Vax "ha infatti esposto striscioni inneggianti a teorie complottistiche e denigratorie, in totale contrasto con lo spirito dell’evento". Lo ha fatto "in dispregio alle regole e senza alcuna autorizzazione né da parte degli organizzatori nè delle autorità preposte". Un episodio che "non trova giustificazione".