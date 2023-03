"La scuola d’infanzia è un servizio essenziale"

Il progetto della nuova scuola dell’infanzia da realizzare nell’area verde di Largo Corelli ha scaldato gli animi della consulta di Lugo Nord. Il dibattito avvenuto nei giorni scorsi durante la riunione in cui il progetto è stato presentato è terminato con un duello verbale fra quanti hanno definito il sindaco Davide Ranalli un "Bolsonaro dell’Ammazzonia" per via del taglio di alberi previsto per fare spazio alla struttura ed il primo cittadino stesso che ha risposto alla platea usando una terminologia, quella di "fascisti eversivi", non tollerata dai più. Ed è proprio il sindaco, ora, a voler chiarire. Sindaco in cosa è innovativa la nuova scuola dell’infanzia ’La Filastrocca’? "Nella concezione architettonica, nei materiali, nella sua autosufficienza energetica ma, soprattutto, per l’armonia che ci sarà tra lo spazio fisico e la funzione pedagogica. Non a caso quando l’abbiamo mostrato alle insegnanti c’è stata generale approvazione. Un progetto sostenibile e bello. Un regalo per i nostri bambini. Per il nostro futuro. L’abbattimento degli alberi di Largo Corelli per fare spazio alla nuova struttura è realmente necessario? "Sì. Continuare a tergiversare su questo tema significherebbe sottrarre tempo utile a realizzare un intervento necessario. Quel tempo usiamolo per definire un progetto di riqualificazione dell’area...