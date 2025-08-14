Ladro seriale tormenta la città: colpo all’Angolo45

Ravenna, 14 agosto 2025 – “Non ne posso più, ma cosa credono di trovare da rubare qua dentro?”. È affranto Andrea Porcelli. E come dargli torto: nella notte tra martedì e ieri un ignoto malvivente è entrato nel secondo locale che gestisce in città, l’Angolo45 di viale Berlinguer: giusto una settimana fa era toccato all’altro ristorante del quale è titolare, Al 45 di via Costa. La brutta notizia per lui si è palesata nel cuore della notte quando è stato svegliato dall’allarme e si è subito fiondato al suo locale. Il ladro “è entrato alle 2.17 ed è uscito alle 2.20”.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, si vede che indossa “sempre pantaloncini e sempre ciabatte. Questa volta però aveva una felpa con il cappuccio tirato sulla tesa”. Insomma, cappuccio a parte, vestiva esattamente come il ladro che una settimana fa aveva colpito Al 45.

“La sensazione è che possa trattarsi dello stesso individuo, come sembrerebbe dai tratti somatici”. Non è cioè escluso che in città ci sia un ladro seriale dei fondo-cassa dei locali pubblici: “Si è portato via tutto il cassetto, dentro ci saranno stati 250-300 euro”. Per entrare, “ha usato una finestra della cucina dopo averla forzata”. E da lì ha raggiunto il registratore di cassa. Probabilmente ha prima tentato, invano, di infrangere una porta a vetri danneggiandola. Infine, prima di andarsene, “ha preso un affilacoltelli: credo che lo abbia fatto o perché magari ha sentito un rumore sospetto fuori o per reagire se avesse incrociato qualcuno. Alla fine lo ha lasciato per terra vicino all’uscita prima di andarsene”.

E poi la fuga tra le vie cittadine aiutato dal buio. Anche se stavolta si è lasciato alle spalle qualcosa che potrebbe costargli davvero caro: “Ha perso del sangue alla cassa e sulla lavastoviglie adiacente alla finestra sulla quale ha probabilmente appoggiato una mano usandola come scaletta fino per raggiungere l’uscita”.

Un elemento insomma buono per la Scientifica che ieri ha compiuto un sopralluogo mirato: magari confrontando il dna estraibile da quel campione con qualche banca dati, potrebbe presto emergere il nome del sospettato. Intanto però bisogna fare i conti con i danni: “Serve un cassetto nuovo, bisogna cambiare il vetro della porta: tra bottino e spese varie, il valore del colpo ammonta a circa 1.500-2.000 euro”. Presto andrà in questura per la formale denuncia: a questo punto per ambo i colpi.

Una settimana fa circa forse lo stesso malvivente aveva preso di mira due ristoranti di fila: alle 3.49 era scattato l’allarme Al 45. E alle 4.03, il ladro aveva forzato la porta del vicino ristorante Na Fraschetta usando un coltello rubato nella sortita precedente.