L’area Alberti ai raggi x. Viaggio in un’oasi felice ma con due pecche: il traffico e i furti

Tra le poche ‘ombre’ del quartiere Alberti c’è prima di tutto la sicurezza stradale, con a seguire quella dei furti. Commercianti e residenti ricordano almeno tre vittime e tanti feriti nei numerosi incidenti in viale Alberti, strada ad alto traffico considerata il troncone centrale della circonvallazione intermedia di Ravenna sud. Così come i numerosi furtarelli, anche a ripetizione in diversi negozi e nelle case. Una situazione che diventa particolarmente ‘incandescente’ nel mese di dicembre, quando circolano più soldi, merci e persone. Per lo più inascoltate, finora, le richieste di commercianti e residenti. "Parecchi anni fa avevamo provato a chiedere l’installazione di un semaforo – ricorda Antonella Castellucci, referente del quartiere e titolare di Girogirotondo – ma l’allora assessore Martina Monti ci rispose che costava troppo e avrebbe rallentato eccessivamente il traffico. Di seguito non è stato dato seguito neanche alla nostra domanda di telecamere, in particolare una all’inizio e una alla fine del viale. Malgrado avessimo già trovato le risorse per il loro acquisto, e servisse quindi solo la gestione da parte della Polizia, l’amministrazione comunale ci fece sapere che in quel momento la priorità era data ad aree più degradate e meno pulite della città".

Il problema sicurezza stradale è rimasto anche perché gli attraversamenti pedonali sono scoloriti e poco visibili, c’è poca luce in strada quando fa buio, senza contare la scarsa manutenzione di piante, tombini, cunette, scoli dell’acqua e fogne intasate dalle foglie. "Basta un po’ di pioggia per allagarsi – prosegue Castellucci – e noi negozianti siamo i primi a pagarne lo scotto, trovandoci al piano terra. Da quando una signora, un po’ di tempo fa, si è rotta un braccio a causa dell’asfalto scivoloso, ci occupiamo personalmente della pulizia di marciapiedi, strada e caditoie, ma non dovrebbe spettare a noi".

Quali sono le richieste al Comune al riguardo? Potare le piante ormai gigantesche e invasive, installare lampioni più bassi per avere strade più illuminate e dipingere le strisce pedonali con un colore fluorescente. Una risposta al dilagare dei furti è arrivata in parte da Sos chat Ravenna, nata nel 2016 per mano di Andrea Malpezzi e grazie alla disponibilità di alcune persone a girare la sera dopo le 20 per non lasciare deserte le strade. Un modo per effettuare il cosiddetto controllo di vicinato e avvisare in tempo reale residenti e negozianti. L’ultimo furto un mese fa ha riguardato l’ortopedia Spadoni con due tentativi nella stessa serata, in passato molto presa di mira è stata la profumeria Sabbioni, oltre a un negozio di telefonia ora chiuso. "Per quanto mi riguarda – dice la titolare della cartolibreria – i ladri sono arrivati quattro volte e da allora ho investito in sicurezza, installando allarme e telecamere. Il problema è molto sentito anche dai residenti che hanno ricevuto brutte ‘visite’ anche quando erano presenti in casa".

Roberta Bezzi