Laura Pausini: "Un museo nella mia ex casa"

"La casa dove sono cresciuta diventerà un museo". Parola di Laura Pausini, che lo ha annunciato ieri mattina a Radio Deejay, ospite per parlare del nuovo tour. L’idea non è nuova e già qualche settimana fa il Carlino aveva anticipato come possibile periodo di apertura il prossimo giugno quando la cantante dovrebbe ’regalare’ due concerti alla sua cittadina, alla quale è legatissima (e dove si è sposata pochi giorni fa): gli show, allo stadio, sarebbero a ingresso estremamente limitato. Pare che uno sarà per i membri del fan club (40mila, non potranno di certo assistere tutti visti gli spazi) e uno per i residentim ma sui dettagli c’è ancora segreto in attesa dell’annuncio ufficiale.

Laura Pausini ha raccontato a Nicola Savino e Linus anche qualche dettaglio in più del matrimonio con Paolo Carta di mercoledì: "Eravamo in 60, pochi intimi, volevamo fare una cosa fra di noi, molto privata. Lo abbiamo fatto soprattutto per nostra figlia, che da quando è nata ci chiede perché non siamo sposati. Non avevo la necessità di mettere la firma in un documento però ci sono tante cose burocatiche che riguardano la maternità e la paternità... Però avreste dovuto vedere le facce degli ospiti... erano ignari. Quando sono arrivati ero vestita come al primo Sanremo, poi mi sono cambiata...".

Quella giacca blu, con i bottoni d’oro, con cui cantò ’La solitudine’, è conservata insieme a dischi d’oro e platino e vari cimeli nella sede del fan club dal 1995, l’ex casa della Pausini, dove è nata e cresciuta, al numero 14 di via Santi, a Solarolo: "Mio padre – ha detto – ha iniziato nel ‘93 a collezionare lì i miei vestiti, i premi, i regali che mi arrivano dai fan, c’è quella giacca e anche il tapiro d’oro".

E ora questa collezione diventerà un museo nel corso del 2023. Anche il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani lo conferma: "Per quanto riguarda il Comune c’è stato solo un cambio di destinazione d’uso – spiega il primo cittadino. Posso dire che sono iniziati dei lavori di manutenzion per rendere la casa più funzionale come museo. Non è chiaro ancora quando finiranno ma non ci dovrebbe volere molto". L’ipotesi, appunto, è che potesse aprire a giugno.

Laura Pausini ha raccontato qualche altro dettaglio sul matrimonio. "C’erano le mie compagne di classe, ci chiamiamo fra noi ’le sincronette’, i miei amici Andrea e Franco, i ’solarolos’. E poi Biagio (Antonacci, ndr) e Paola cortellesi che sono i miei migliori amici". Su Paola Cortellesi ha raccontato un aneddoto: "L’ho stakerata io – ammette –. Quando è nata mia figlia Laura ho letto sul giornale che Paola aveva avuto una figlia e l’aveva chiamata Laura... Allora ho chiesto a Giorgia (la cantante, ndr), il suo numero e le ho scritto: "Abbiamo chiamato le nostr figlie con i nostri nomi, dobbiamo conoscerci e farle incontrare... e pochi mesi dopo lo abbiamo fatto!".