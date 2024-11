Lavori in corso a Conselice. Interventi al verde. Rigenerata la biblioteca

Sono vari i lavori che interessano in queste settimane il territorio del comune di Conselice. Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di pulizia dei bacini del bosco urbano, che ha previsto la trinciatura e rimozione degli arbusti, nonché la pulizia del canale di collegamento. "I lavori sono stati svolti per dare ai bacini più capacità di laminazione, in quanto raccolgono acqua proveniente dal canale Diversivo in Valle – spiega il sindaco, Andrea Sangiorgi –. Partirà inoltre, a breve, la pulizia dei fossi scolmatori presenti nel territorio comunale". Le opere sono state realizzate attraverso l’impiego di fondi comunali per circa 40mila euro: 20mila per la pulizia dei bacini, altrettante risorse verranno utilizzate per i fossi. Sono in fase di completamento i cantieri per la manutenzione delle strade bianche, intervento dal costo di 25mila euro eseguito dalla Cooperativa trasporti di Imola. Tra le vie oggetto dell’intervento ci sono via Merlo, via Argine San Patrizio, via 25 Aprile, via Bagattine, via Mensa e altre strade secondarie. Le casse comunali hanno poi visto l’impiego di 51mila euro per le potature e la cura del verde in corso da ora fino alla fine dell’anno.

Ieri è stata inaugurata la biblioteca ‘Giovanna Righini Ricci’, finalmente restituita alla comunità di Conselice, completamente rigenerata dai danni conseguenti all’alluvione di maggio 2023. I lavori sono stati possibile grazie a una donazione di 42mila euro da parte dell’associazione ‘Gian Franco Lupo - un sorriso alla vita’, che sabato era rappresentata da Michele Lupo. "Un tassello torna finalmente al proprio posto – ha commentato il sindaco, dopo aver ringraziato i tecnici e tutti gli addetti alla biblioteca –, ma come amministrazione comunale continueremo a lavorare al recupero delle altre strutture danneggiate dall’acqua, come il nostro teatro comunale". Mentre si sta ultimando la realizzazione di un nuovo ambulatorio all’interno della casa comunale di Lavezzola, sono iniziati in questi giorni i lavori di rigenerazione delle aree verdi adiacenti il centro civico di Conselice, sviluppati all’interno del progetto regionale di cura e tutela dei paesaggi urbani. Il restyling prevede: per il giardino posteriore la realizzazione di pergolati in legno, a sostegno di piante di vite delle varietà tipiche locali e arbusti di ligustro, che ombreggeranno le sottostanti panchine in pietra. La piazzetta antistante l’ingresso principale, invece, sarà valorizzata da un olmo a completamento dell’aiuola e delle sue sedute, che valorizzerà la veduta di piazza Foresti. L’opera è quasi totalmente finanziata dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, attraverso il programma di sviluppo rurale della regione Emilia Romagna, tramite il Gal Delta 2000. Il termine dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.

Matteo Bondi