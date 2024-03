Lavori per 10 milioni al depuratore: "Diventerà più efficiente"

Un impianto più efficiente. È l’obiettivo del maxi progetto che riguarda il depuratore di Hera a Cervia, i cui lavori sono stati approvati nei giorni scorsi: l’importo è di ben 10 milioni di euro, di cui oltre 170mila per oneri di sicurezza. Si tratta di un intervento complesso e innovativo, che richiede un’importante organizzazione per garantire il funzionamento dell’impianto anche durante i lavori che inizieranno nel 2025 per concludersi entro la fine del 2026.

L’intervento servirà a sostituire vecchi manufatti con opere più moderne, demolire sezioni dismesse e fatiscenti e ottimizzare le prestazioni depurative dell’impianto. "Ne conseguirà – scrive Hera in una nota – una riduzione dei consumi energetici, dei costi gestionali e un miglioramento delle condizioni di sicurezza per i lavoratori impiegati nella conduzione dell’impianto. Tutte le nuove opere saranno realizzate all’interno dell’area del depuratore e consisteranno in una nuova linea di stabilizzazione e disidratazione fanghi, basata sul processo di digestione anaerobica e produzione di biogas; saranno anche effettuati interventi sulla linea biologica, che prevedono l’installazione di nuove apparecchiature di ultima generazione a elevata efficienza energetica, facilmente adattabili alle fluttuazioni di portata a cui è soggetto il depuratore".

L’impianto infatti, che serve tutto il territorio comunale di Cervia, è caratterizzato, come avviene in tutte le località turistiche, da un aumento vertiginoso di utenze nel periodo estivo, in cui i residenti passano da 27mila a oltre 154 mila. In termini di portata, si va da 540 metri cubi/ora fino a 1.300 metri cubi orari.