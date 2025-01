Lavori sulla strada, chiusa via Zanelli

Per lavori sulla strada domani scattano alcune modifiche alla viabilità: dalle 8.30 alle 12.30 sarà vietato il transito a tutti i veicoli in via Zanelli. Inoltre, dalle 8.30 alle 18 sarà vietato il transito in via XX Settembre tra l’incrocio con via Fanini e quello con corso Garibaldi e piazza della Libertà. Durante la prima fase dei lavori, nell’area di intersezione tra via Naviglio e via XX Settembre (dalle 8.30 alle 12.30), il traffico veicolare circolante in via Naviglio sarà deviato su via Tomba o via Ugolino d’Azzo Ubaldini.