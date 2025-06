Le borse di studio di Silvestrini

Si terrà domani alle 17.30, al Circolo dei Forestieri, la cerimonia di assegnazione dei premi di studio intitolati alla famiglia Silvestrini. Il riconoscimento è dedicato quest’anno a Giuseppe, padre del finanziatore della borsa, e a Dante Silvestrini, privato benefattore di recente venuto a mancare, che ha destinato a questa finalità una consistente somma in danaro da assegnare annualmente, attraverso Fondazione Flaminia, a professionisti sanitari o studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Università di Bologna del Campus di Ravenna per studi o ricerche condotte in ambito oncologico, cardiologico e medico-sociale. Quest’anno il premio di studio andrà a un progetto dedicato a una tematica di natura sociale riguardante il rapporto tra genitori anziani e figli.

Serata giapponese a Casa Spadoni Giovedì, dalle 18.30 alle 22.30, una serata speciale dedicata ai gin e alla cucina giapponese presso Casa Spadoni (via San Vitale 34), Un viaggio tra botaniche orientali e sapori nippo-brasiliani.