Le iniziative di Trail Romagna. Il via con la Corsa della bonifica

‘Sentieri e narrazioni, storie itineranti di Ravenna e della Romagna’ è il programma di escursioni di Trail Romagna che caratterizzerà il periodo marzo-ottobre 2024. ‘Romagna in Fiore’, è il ramo principale del programma. Un programma multisensoriale che abbraccia Ravenna e tutta la Romagna grazie alla compartecipazione del Comune di Ravenna, alla partnership del Consorzio di Bonifica della Romagna, e alla collaborazione dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese.

Si parte domenica 17 marzo da Porto Fuori con la ‘Corsa della Bonifica e di Dante’, che dedicherà un omaggio al 40° degli Scariolanti di Ravenna. Oltre ai luoghi di Dante e della bonifica, si conferma l’apertura straordinaria della riserva naturale della Foce del Bevano. Il 1° aprile, lunedì di Pasqua, si aprirà con l’itinerario gastronomico ‘Cibi in bici’ che proporrà il percorso tra capanni, valli e pinete. Il 13 aprile si cammina con Mauro Mazzotti e Giovanna Montevecchi, per osservare il Borgo San Rocco. Col Consorzio di Bonifica, il 21 aprile si camminerà tra i parchi di Forlì, profondamente colpiti dall’alluvione. Sarà dedicata a Gianfranco Andraghetti, recentemente scomparso, l’iniziativa ‘A zonzo per le strade di Ravenna’ in programma il 4 maggio con partenza dal teatro Rasi. Il 25 maggio appuntamento alla Torraccia, terre di antiche risaie e di bonifica.

Tre sono i percorsi per raggiungere la più grande aia della Romagna. Domenica 9 giugno torna l’itinerario che attraversa tutte le aree naturali a sud del Comune di Ravenna, con la ‘Milano Marittima - Ravenna Walking’ riservata al popolo dei camminatori. La Casa delle Meridiane sarà il ritrovo per le magiche erbe di San Giovanni prevista il 24 giugno, alle 18. All’alba di domenica 7 luglio, ecco l’Urban Trail Ravenna città d’acque giunto all’edizione n.12. Il 27 luglio, ‘Sulle orme di Byron’ muoverà da Ravenna a Filetto. Sabato 24 agosto, dalla Festa del Grano di Bastia, partirà ‘Una passeggiata per Elisa’, evento in memoria di Elisa Bravi, vittima di femminicidio. Il 7 settembre si torna a camminare e correre per l’ambiente con Plogging. Domenica 8 settembre, in collaborazione con Ammutinamenti, verrà proposto ‘Tracce di Danza’. Domenica 6 ottobre, si terrà l’escursione birdwatching tra basiliche, valli e pinete, un itinerario da Sant’Apollinare in Classe, fino alla pineta di Classe e alla Valle dell’Ortazzo.