Liberazione: documentari, mostre ed eventi

Per l’80° Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, il comune con l’Anpi Cervia sezione Max Massini e Spi Cgil hanno organizzato una settimana di dal titolo incontri "Cervia Liberata". Il primo evento è in programma oggi alle 13,30 con gli alunni della scuola primaria "Grazia Deledda" di Pinarella che partiranno in bicicletta guidati dagli Aquilotti di Cervia per deporre le corone d’alloro sui ceppi dei Caduti di Pinarella e Cervia. Domani, nella sala del Consiglio Comunale alle 18, l’Anpi di Cervia insieme a sindaco Mattia Missiroli e al presidente provinciale Anpi accoglieranno l’arrivo del presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo, che terrà un suo intervento e presenzierà anche all’incontro delle ore 21 al cinema Sarti, dove sarà proiettato "Italian Victory 1944-45", un documentario con filmati originali su Cervia e l’Emilia Romagna, girati da cine-operatori alleati durante i giorni della Liberazione. Sabato, dal palco di piazza Garibaldi alle 18, prenderà vita l’evento straordinario per l’80° Anniversario della Liberazione: "Cervia Libera - Equal Rights" dedicato ai giovani dagli uno ai cent’anni. Da quel momento si succederanno vari e brevi interventi di organizzazioni no profit e realtà cervesi. Guest band saranno "Vasco Bartowski Outta Lennon Kelly". Alle 20 concerto del gruppo reggae "Afreak". A seguire il Dj set "Ras Coma" fino alle 23,30. Nella sala Rubicone inaugura la mostra collettiva "Il Giorno di una nuova Alba" di Paolo Ancarani, Onorio Bravi, Giampiero Maldini e Luciano Medri, aperta tutti i pomeriggi fino al 30 ottobre.

Questa domenica la Colonna Gotica partirà dalla "Casina" di Tagliata per giungere in piazza Garibaldi, dove dalle 10 si esibirà la banda comunale composta da 60 musicisti, a cui seguirà il corteo per la deposizione delle corone d’alloro. Martedì 22, nel giorno preciso della Liberazione di Cervia, debutta al Teatro comunale alle 21 lo spettacolo "Donne straordinarie: da Maria Goia a Elide Cenacchi dall’antifascismo del primo ‘900 alla Lotta Partigiana di Liberazione" con la regia di Michele Zizzari e le musiche di Stefano Fariselli. Entrata gratuita e organizzazione a cura dell’associazione "Il Menocchio".

Mercoledì 23 in biblioteca alle 16 si presenta il libro "Ora e sempre Resistenza" di Guido Ceroni che converserà con Miro Gori. All’appuntamento darà il suo contributo anche l’associazione Gotica Romagna: sabato dalle 15 (zona Kalumet) ingresso in mare di due anfibi Dukw Usa ed entrata nel porto canale con navigazione fino all’altezza di viale Vittorio Veneto; alle 18 in sala Rubicone (via Evangelisti), presentazione della macchina cifrante tedesca Enigma, che tenne in scacco gli eserciti Alleati. Domenica raduno dei mezzi alle 7.30 in piazzale Pesci a Tagliata, sfilata a Tagliata, Pinarella, Cervia e Milano Marittima e, alle 10, ingresso in piazza Garibaldi. I mezzi resteranno esposti in piazza fino alle 16.

Ilaria Bedeschi