Liceo artistico Nervi-Severini. Via libera all’indirizzo musicale

Al liceo artistico Nervi Severini verrà istituito il liceo musicale. Lo ha confermato la Conferenza regionale per il Sistema formativo. Il nuovo indirizzo dà risposta a una richiesta del territorio, in particolare delle famiglie con figli nelle tre medie con indirizzo musicale, dalla fondazione Ravenna manifestazioni e dal conservatorio Giuseppe Verdi. L’istituzione del liceo musicale permette di completare la filiera formativa statale dell’insegnamento musicale, considerato che da gennaio 2023 il Verdi è stato statizzato. È stato sottoscritto un protocollo di intesa per la costituzione di una rete di sostegno al liceo musicale tra Provincia, Comune, Nervi-Severini, Ravenna Manifestazioni e Verdi. L’istituzione del liceo era stata prevista già nel precedente piano dell’offerta di istruzione, aveva ottenuto l’ok della conferenza regionale lo scorso anno, ma l’avvio è stato previsto dal 2024-2025, per dare il tempo necessario alla scuola di prepararsi.