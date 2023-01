Lido Adriano, il tuffo in mare degli ortodossi

Lido Adriano, 21 gennaio 2023 – Anche quest’anno la domenica successiva alla Teofania (battesimo di Gesù) ha visto gli ortodossi di Ravenna e Bologna recarsi a Lido Adriano per la tradizionale benedizione del mare seguita dal bagno nell’acqua benedetta. E questo nonostante il vento, il freddo e la pioggia, che non hanno affatto spaventato i temerari, protagonisti di un tuffo fuori stagione. È stata anche un’occasione per invocare la pace in Ucraina.