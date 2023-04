Lido di Classe sorride Adesso è ufficiale: l’8 maggio riapre il camping

Da due settimane Matteo Arrigoni dorme dentro al camping di Lido di Classe, per coordinare gli ultimi ritocchi. Tutto è pronto o quasi per riaprire la tanto attesa struttura, chiusa nel 2017 per abusi edilizi e da allora al centro di una lunga serie di disavventure. La data è stata fissata: 8 maggio, un lunedì.

Da quel giorno l’ex Bisanzio, ribattezzato semplicemente ’Camping Lido di Classe’, sarà di nuovo operativo e potrà accogliere tende, camper e roulotte. Arrigoni, 22enne di Forlimpopoli, ha energie da vendere. Le chiavi del camping gli sono state consegnate solo a febbraio. Per ottenerle, dopo essersi aggiudicato il bando per la gestione, ha dovuto vincere anche al Tar, perché i carabinieri forestali avevano sollevato dubbi circa le qualifiche del team che il giovane aveva messo insieme nel presentare la sua proposta.

Negli ultimi due mesi Arrigoni ha lavorato parecchio per poter arrivare a questo traguardo. Il camping infatti era abbandonato da anni: dopo la rimozione delle strutture abusive che nel 2017 erano costate all’allora gestore la revoca della concessione, l’area era stata affidata a un ragazzo di Modena. Quest’ultimo non ha mai aperto e infine, nel 2021, la sua società è fallita. Nel 2022 l’affidamento dell’area ad Arrigoni, bloccata per i dubbi sulle sue qualifiche. Ora però è solo un brutto ricordo: il camping si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

"Abbiamo tolto più di 1.500 quintali di macerie – racconta il nuovo gestore –, rimosso più di 500 quintali di legna per mettere in sicurezza gli alberi e lavorato tutte le domeniche e le festività. Devo ringraziare i ragazzi e i professionisti che mi hanno dato una mano. Abbiamo sistemato i bagni e gli scarichi, ora mancano solo l’impianto elettrico, i sanitari da installare e i pannelli solari".

L’8 maggio riaprirà in realtà solo metà del campeggio: una soluzione che permette di partire il prima possibile. Perché anche la seconda parte sia pronta occorrerà aspettare ancora circa un mese: "Anche lì i lavori sono iniziati, ovviamente, ma siamo più indietro. Conto comunque che sia pronta all’inizio di giugno – prosegue Arrigoni –. Con me al lavoro ci saranno 6 dipendenti: un paio alla reception, mentre gli altri si occuperanno della cura e della pulizia dell’area".

All’interno del camping ci sono poco più di 200 piazzole, un centinaio nella prima parte che sarà aperta dall’8 maggio. Il paese attendeva da anni la riapertura. La struttura in passato accoglieva molti turisti e in questi mesi e anni tanti storici frequentatori non hanno mai smesso di chiedere notizie. "In questi giorni invieremo un messaggio per informare tutti i clienti che ci hanno contattati – aggiunge Arrigoni –. Abbiamo aspettato fino all’ultimo perché non sapevamo quale data dire con esattezza, ma il mio interesse è sempre stato aprire il prima possibile: sono passati davvero troppi anni".E così, finalmente, il camping di Lido di Classe è pronto a ripartire.

Sara Servadei