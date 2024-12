L’intelligenza creativa protagonista del made in Italy

Confartigianato ha lanciato la propria ‘campagna’ di tesseramento 2025, scegliendo di mantenere come tema centrale quell’Intelligenza Artigiana che quest’anno viene arricchita con l’elemento della ‘creatività’, per sottolineare come la capacità di trasformare idee in prodotti e servizi unici sia patrimonio distintivo e prerogativa fondamentale della mente degli artigiani. Per la confederazione, la creatività è infatti la virtù imprescindibile degli imprenditori, che consente di fondere tradizione e innovazione, rendendo l’artigianato del nostro Paese artefice e protagonista del valore del made in Italy, qualcosa di unico che ci viene riconosciuto in tutto il mondo. Le aziende artigiane e le piccole e medie imprese creano lavoro, sono produttive e sostenibili, investono in innovazione, esportano, non delocalizzano, fanno parte del tessuto sociale del territorio nel quale operano. E con orgoglio Confartigianato della provincia di Ravenna indica che "entrare a far parte del Sistema Confartigianato della provincia di Ravenna significa poter contare su oltre 180 persone impegnate quotidianamente ad affrontare e risolvere i problemi che possono frenare o rallentare l’azione delle imprese artigiane e delle piccole imprese. Rappresentazione sindacale, informazioni tecniche ed aggiornate in tempo reale, convenzioni studiate ad hoc".

Il messaggio è che l’associazione si propone alle imprese come un partner per nascere, competere e crescere in un mercato in continua evoluzione grazie ad una capillare ed efficace rete di servizi integrati e personalizzati. Ma è anche una scelta funzionale: affidare al Sistema Confartigianato tutti i servizi ed il disbrigo delle pratiche burocratiche significa risparmiare tempo, eliminare ogni rischio e potersi dedicare maggior tempo e con più tranquillità all’attività della propria azienda, della propria vita familiare e delle proprie passioni.