Oggi dalle 20.30 alla sala Malva Nord si terrà l’incontro conclusivo del percorso condotto dal biologo e counselor Alessandro Cicognani sull’intelligenza emotiva: che cos’è e perché può renderci felici.

"Il percorso, che era composto da tre incontri – si legge in una nota –, è stato utile per capire che cos’è l’intelligenza emotiva e come aiutare a migliorare la qualità della nostra vita". Nell’ultimo appuntamento di oggi si tratterà il tema delle relazioni e delle emozioni.

Agli incontri sono stati invitati gli studenti, gli insegnanti ed educatori.

È obbligatorio prenotare anche per partecipare all’ultimo incontro al numero dello

sportello CittadiniAttivi 340 6438764.