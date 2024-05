‘L’Italia di Byron’ nelle foto dei ragazzi

Il liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna ha presentato ieri mattina, in anteprima, la mostra ’L’Italia di Byron’ con le foto degli studenti della 4^ H e alcuni sfondi dipinti dalla 5^ B. L’esposizione sarà aperta al pubblico da domani alle 16.30 nell’aula magna della sede di via Tombesi dall’Ova 14. Si tratta del prodotto finale di un percorso didattico in cui gli studenti, seguiti dal fotoreporter Giampiero Corelli, si sono adoperati per realizzare opere multimediali che possano contribuire a far conoscere la figura del poeta vissuto a Ravenna tra il 1819 e il 1821, in continuità con le celebrazioni per l’anniversario dei 200 anni dalla sua morte.

"È stato un lavoro corposo, l’idea è rivedere Byron in luce moderna, con la domanda: cosa farebbe il poeta se si trovasse qui con noi oggi? La risposta è negli scatti dei ragazzi che, realizzati tra le strade di Ravenna ma anche in discoteca, restituiscono l’immagine di un personaggio che ha saputo indossare tante maschere: gaudente, carnevalesco, ma anche romantico, diversi secoli dopo si è guadagnato la simpatia dei giovani contemporanei" spiega la professoressa Leonarda Pezzi. Il dirigente Paolo Taroni commenta soddisfatto: "I ragazzi sono sempre molto partecipi alle attività proposte con lavori molto belli e completi. Ognuno di loro esprime la sua identità e creatività applicando ciò che studiano in aula". Il fotografo Corelli racconta: "sono rimasto piacevolmente colpito dalla loro voglia di fare, è bello che la scuola prenda parte alle iniziative di celebrazione in onore di Byron".

Valeria Bellante