‘Lo spicchio’, un inno alla piadina

La piadineria ‘Lo spicchio’ è al civico n. 284 di via Faentina, in zona Fornace Zarattini, adiacente all’ex ristorante Le Macine. Helke Ridolfi è la titolare che, dallo scorso mese di aprile, ha ridato vita allo storico chiosco ‘della Novella’, rimasto chiuso per diversi anni: "Oggigiorno – ha spiegato Helke Ridolfi – trovare lavoro non è la cosa più semplice e così ho deciso di riprendere una vecchia passione e un vecchio progetto accantonato 23 anni fa. In realtà sono sempre stata appassionata di cucina. Tra l’altro, il mio primo ‘lavoretto’ da adolescente, fu proprio in una piadineria. In seguito, ho avuto anche una piadineria tutta mia, condotta per due anni, ma fui costretta a chiuderla. In pratica, ho imparato l’arte, l’ho messa da parte e, appunto dallo scorso mese di aprile, l’ho tirata fuori di nuovo per questo nuovo progetto".

Un progetto nel solco della tradizione, ma anche con tante cose nuove, non solo nel menù: "Tra l’altro – ha proseguito Helke Ridolfi – il mio obiettivo è quello di riportare alla luce i veri sapori di una volta, come ad esempio la piadina sfogliata riminese, la piadina con ricotta e zucchine o la piadina dolce, ovvero tutte ricette esclusive". La piadineria ‘Lo spicchio’ ha dovuto fronteggiare anche le conseguenze dell’alluvione: "Per fortuna non siamo stati sommersi dal metro di acqua e fango, ma quello che è arrivato, è stato comunque sufficiente per mandare in tilt l’impianto elettrico che, ancora oggi, funziona a metà. Nonostante tutto, ci siamo rimboccati le maniche a abbiamo riaperto". La piadineria ‘Lo spicchio’, che dispone di un ampio parcheggio, è aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 11.30 alle 15, e dalle 17 alle 21. Ma, in realtà, è molto più di una piadineria: "Nelle serate di martedì e giovedì vengono proposti menù a tema, dal ‘tutto fritto’ ai taglieri, fino all’all can you eat. Il sabato sera vengono serviti gustosi e abbondanti aperitivi per giovani e famiglie. In questi casi, l’orario di chiusura, slitta. Il lunedì siamo chiusi, ma è possibile prenotare il locale, e l’ampio spazio adiacente, per compleanni, feste a tema, addii al nubilato. Durante l’inverno è possibile organizzare feste per bambini con animazione. Inoltre, un paio di date verranno riservate per corsi di cucina per bambini, al fine di intrattenere mamme e figli. Ai bambini verrà rilasciato anche un piccolo attestato". Proprio nei weekend, Helke Ridolfi è coadiuvata dai figli Mirco e Marco Campana: "Il locale misura poco più di 30 metri quadrati, ma lo spazio attorno è veramente molto ampio. Possiamo contare su una veranda interna con 30 posti a sedere, mentre all’esterno, i coperti sono 40. Nonostante i problemi legati alla lunga chiusura, ma anche a quelli connessi all’alluvione, sono contenta, perché i clienti tornano tutti. Promuoviamo gli eventi e le serate a tema sulle nostre pagine Facebook e Instagram. E devo dire che il riscontro è buono".

Il menù alla carta, propone anche piadine e pietanze vegetariane e vegane. Dalle piadine classiche (integrale, con ciccioli, con olive o con rosmarino) a quelle farcite con salumi e formaggi, ma anche con humus e melanzane; bruciatini, radicchio e aceto balsamico; insalatina, alici e maionese; bacon croccante e brie; mortadella, mozzarella e pistacchio. Non mancano ovviamente crescioni e rotoli, ma nel menù sono presenti anche insalatone con piadina, taglieri, piada burger, fritti e dolci (piadina o crescioni con nutella; piadina con squacquerone e fichi caramellati).