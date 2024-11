Lo Studio 73 si amplia e diventa XL: "Ci saranno più offerte e progetti"

Una nuova sala polivalente aumenterà gli spazi, e le offerte, dello Studio 73, lo storico ritrovo musicale, artistico e culturale di Ravenna (in via Sant’Alberto 73), che verrà inaugurata venerdì alle 17.30. Questo ampliamento si affianca alle storiche sale prova, rinnovate per garantire un’esperienza musicale ancora più completa, mantenendo vivo il loro ruolo come punto di riferimento per musicisti di ogni genere. Anche lo studio di registrazione, guidato da Riccardo Pasini, continua ad offrire un supporto tecnico di alto livello, consolidando il suo status di eccellenza nel panorama musicale. Lo spazio diventerà quindi un hub culturale a tutti gli effetti, dove la musica incontra l’arte, la creatività e la sperimentazione.

"Studio 73, da oltre vent’anni punto di riferimento per la musica indipendente a Ravenna – afferma Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura –, si trasforma e diventa Studio 73 XL, ampliando i suoi spazi e la sua offerta".

"Studio 73 XL è un luogo dove la musica incontra l’arte, la creatività e la sperimentazione. È uno spazio che si apre alla comunità, diventando terreno fertile per nuovi progetti e collaborazioni", dichiara invece Federico Tanzi, presidente di Norma Aps, associazione che gestisce lo studio.

Un’ulteriore elemento distintivo del rinnovamento è il nuovo murale realizzato sulla facciata dello studio, trasformandola in un manifesto visivo dell’identità di Studio 73 XL. L’opera, realizzata dall’illustratore e street artist Filippo Toscani (in arte ’Rise the Cat’), è caratterizzata da colori vibranti e dinamici, e celebra la creatività e il legame dello spazio con il territorio, rendendo la sede un simbolo visibile e riconoscibile.

L’inaugurazione di venerdì, che avverrà alla presenza dell’assessore alla Cultura Sbaraglia, sarà seguita da altri eventi di carattere culturale e sociale. Dopo il taglio del nastro previsto alle 17.30, ci sarà un intervento sulla legalità da parte di Carlo Giannelli Garavini dell’associazione ’Libera contro le mafie’, che offrirà una riflessione sull’importanza dell’impegno civico e della giustizia sociale. Alle 18 lo spazio verrà inaugurato anche dal punto di vista musicale con lo showcase della band ’Cacao’, formazione della scena indipendente.

Dalle 18 alle 23, infine, si potrà partecipare all’evento di studi aperti ’Così per caso’, che coinvolgerà tre realtà culturali di via Sant’Alberto: marte, Record e Studio 73. Dal civico 19 al 73, il pubblico sarà invitato a esplorare un percorso che racconta storie, idee e progetti di queste tre realtà, attraverso materiali d’archivio e interventi originali. L’intero programma è ad ingresso libero.