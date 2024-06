Longo, ‘fedelissimo’ di Marina Romea

Pietro Longo, segretario del Partito socialdemocratico dal 1978 al 1975 al mare a Marina Romea: era l’8 agosto del 1981 e da diciotto anni l’uomo politico romano in agosto era ospite fisso della località ravennate, una "vera oasi di pace" come raccontò a Uber Dondini che lo intervistò in un periodo incandescente per la politica italiana squassata dallo scandalo P2. Da poco più di un mese, dopo le dimissioni di Forlani, il governo era affidato a Giovanni Spadolini con una coalizione Dc, Pri, Psi, Pli e Psdi, il Pentapartito. E Longo nell’intervista rassicurò: "Saremo leali con Spadolini".

A cura di Carlo Raggi