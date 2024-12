L'opposizione discute i problemi di Milano Marittima: strade, decoro e mare d'inverno

L’opposizione si riunisce per fare il punto a sei mesi dalle elezioni e per discutere dei problemi, soprattutto, della località di Milano Marittima. L’incontro, aperto al pubblico, si è svolto mercoledì sera al ristorante Woodpecker di Milano Marittima ed erano presenti consiglieri ed esponenti di Lega, Fratelli d’Italia, Lista civica Mazzolani Sindaco, Forza Italia e del movimento Area liberale. Tema dell’incontro: discussione su problemi e soluzioni per Milano Marittima.

Ha introdotto e incalzato i presenti con le domande l’ex consigliere comunale leghista Stefano Versari, spiegando che "i problemi restano gli stessi, ma serve trovare insieme una soluzione sperando che per Milano Marittima ci sia una spinta, e farla tornare quella che era. Tre sono i punti principali sui quali dobbiamo concentrarci: manutenzione strade, decoro urbano, mare d’inverno".

Un lungo intervento è spettato poi al consigliere Massimo Mazzolani, che nell’ultima tornata amministrativa aveva corso per diventare sindaco: "Dall’opposizione non si ha potere di decidere e modificare molto. A luglio, però, abbiamo presentato un ordine del giorno su sicurezza, ordine pubblico e decoro perché l’amministrazione negava l’esistenza di episodi pericolosi, soprattutto a Milano Marittima. Abbiamo portato all’attenzione il tema e abbiamo ottenuto dei risultati. Dobbiamo definire il target del turismo che vogliamo. Dobbiamo eliminare gli eventi che portano il target che non vogliamo. Serve un regolamento in tempi stretti affinché le attività si possano organizzare, dunque serve un forte cambiamento. Certe situazioni non devono più accadere. Sappiamo da dove vengono e con quali mezzi. Dobbiamo fargli capire che la musica è cambiata. Questa situazione va però gestita in modo condiviso. Dobbiamo anche occuparci del fatto che il centro di Milano Marittima non ha più una passeggiata: dobbiamo fare in modo che la gente non stia solo nel Borgomarina ed essere lungimiranti. Se roviniamo la passeggiata e il commercio la gente poi non verrà neanche più in spiaggia".

Un punto dolente di queste settimane è poi la Tari e si parla anche del nuovo sistema a tariffa puntuale. Mazzolani spiega: "La tassa sui rifiuti dovrebbe coprire i costi ma ho visto bollette crescere quest’anno del 20% e non del 9%. Dal 2025 si passerà alla tariffa puntuale che è tutta da capire, e credo porterà molti problemi per l’indifferenziata. I cittadini non sono informati. La mia preoccupazione è che l’indifferenza sarà buttata in altri contenitori per strada con un aumento dell’inciviltà, e non solo delle bollette. Per le attività pare possa esserci un’agevolazione perché tramite la fattura potranno scaricare l’Iva. La realtà è che ancora non c’è informazione e non ci sarà più il controllo su questa tassa".