L’orchestra Leonore all’Alighieri Al pianoforte il giovane Mao Fujita

Stasera il concerto conclusivo della stagione ‘Ravenna Musica 2023’ dell’associazione ‘Mariani’, in programma alle 21 al teatro Alighieri. Sul palco salirà l’Orchestra Leonore, fondata nel 2014 dal suo direttore musicale Daniele Giorgi. Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Orchestra Leonore, che opera all’interno dell’Associazione Teatrale Pistoiese, si avvale della personalità musicale di Daniele Giorgi, che catalizza a Pistoia da tutta Europa musicisti eccellenti, attivi in prestigiosi ambiti cameristici. Giorgi è il direttore d’orchestra, compositore e violinista, dal 2014 direttore musicale dell’Orchestra Leonore e responsabile della programmazione artistica della Stagione Sinfonica Promusica.

Il programma della serata si aprirà con un omaggio a Sergej Rachmaninov in occasione dei 150 anni della nascita. Verrà eseguito il ‘Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 op. in re minore op. 30’ A sostenere la parte solistica sarà il pianista ventiquattrenne giapponese Mao Fujita (nella foto).

La seconda parte del concerto prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore op. 97 “Renana” di Robert Schumann