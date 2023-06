Lotta alle zanzare: comincia la distribuzione del prodotto larvicida

Riparte in Bassa Romagna la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale che sarà effettuata nei nove Comuni dalla ditta Sireb incaricata e anche grazie all’aiuto del volontariato locale, delle circoscrizioni e del Ceas Bassa Romagna. Sui siti web e sui social dei Comuni della Bassa Romagna saranno pubblicati tutti i dettagli. Ecco le località principali: ad Alfonsine il prodotto potrà essere ritirato lunedì 12 giugno dalle 8.30 alle 12 in piazza della Resistenza e giovedì 15 presso le delegazioni comunali delle frazioni di Longastrino (via Bassa 59,dalle 14 alle 15) e Filo, (via Antonellini 2, dalle 16 alle 17). A Bagnacavallo distribuzione sabato 24 giugno dalle 9 alle 12 sotto al loggiato del municipio. A Bagnara il prodotto può essere ritirato all’Urp da lunedì 12. A Cotignola (portico del municipio) sabato 17 dalle 8.30 alle 11; a Conselice il 17 dalle 9 alle 12 al banchetto allestito presso il loggiato. A Fusignano la distribuzione venerdì 16 dalle 9 alle 12 in piazza Corelli. A Lugo centro il prodotto sarà distribuito a cura del Ceas Bassa Romagna in Largo Relencini 1, sotto il portico del Comune, sabato 17 dalle 9 alle 12. A Massa Lombarda sabato 17 giugno in piazza della Bocciofila dalle 9 alle 12. Il prodotto è acquistabile anche presso le farmacie che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione; l’elenco su www.labassaromagna.it.