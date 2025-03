Lugo, festa per i cento anni di Argia Albonetti

Festa a Lugo per un importante traguardo. Sabato 22 marzo Argia Albonetti ha festeggiato il suo centesimo compleanno presso la Casa residenza anziani Sassoli di Lugo assieme ai familiari, agli operatori e agli altri ospiti della struttura. Erano presenti il vicesindaco Luigi Pezzi, che ha portato gli auguri dell’amministrazione e della città di Lugo, l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Greta Ghetti.

La signora Albonetti è nata il 22 marzo 1925 a Lugo, città che ha sempre amato e dove ha vissuto la maggior parte della propria vita. Ha lavorato nel settore ortofrutticolo e poi si è dedicata alla famiglia come casalinga. Ha due nipoti, Vincenzo e Riccardo, e un bisnipote, Enea.

"Una donna che ha visto la sua terra cambiare – ha ricordato Greta Ghetti – ma che ha sempre mantenuto saldi i suoi valori, la sua determinazione e la capacità di affrontare ogni difficoltà. Dopo essersi dedicata al lavoro e alla terra, come molte donne della sua generazione ha trovato il suo posto anche tra le mura domestiche, diventando una mamma, una cuoca straordinaria e una nonna capace di donare affetto immenso.

La vita non è stata sempre facile per Argia. Ha dovuto affrontare momenti difficili, tra cui la perdita delle sue due figlie, Marilena e Anna Maria, un dolore che non ha mai cessato di pesare nel suo cuore. Oggi, vediamo in lei una donna che nonostante le difficoltà è stata una fonte di affetto e di amore per i suoi nipoti e il bisnipote".