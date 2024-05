Lugo, un successo il weekend della moda vintage. E con l’edizione di ottobre raddoppierà. La mostra su Cecè conquista gli appassionati

Il weekend vintage appena trascorso è stato un successo, migliaia di visitatori hanno affollato il centro storico di Lugo. Buyer, influencer e commercianti hanno fatto incetta dei tesori nascosti nei guardaroba e nelle cantine dei privati che hanno partecipato come espositori. Un successo anche la mostra dedicata a Tonino Folicaldi, noto come Cecè, particolarmente apprezzata dai residenti. La figura di Tonino ha però suscitato interesse anche negli appassionati di moda provenienti da altre province che hanno partecipato ai talk organizzati dall’archivio Angelo. Gli incontri hanno esplorato diversi aspetti della moda maschile, focalizzandosi sui cambiamenti nella figura dell’uomo. La mostra proseguirà fino al 12 maggio alle Pescherie della Rocca. A ottobre il festival raddoppierà la tappa autunnale, partendo il 12 e 13 ottobre, con un’edizione dedicata a tutti gli espositori che non hanno mai potuto partecipare nelle ultime edizioni.