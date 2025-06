L’ultimo distributore di viale Marconi

Nel 2003 chiuse il distributore all’inizio di viale Marconi (nelle adiacenze di viale Stradone), uno dei numerosi impianti che a partire dal dopoguerra erano stati installati nelle strade cittadine di maggior traffico. Nel giro di pochi mesi la struttura venne smontata (l’area era di proprietà dell’Usl). Il Prg entrato in vigore nel 1998 prevedeva la destinazione dell’area all’edilizia abitativa fino a tre piani. Nel corso degli anni la casa che si vede sullo sfondo (peraltro adiacente all’Arena Borghesi) è stata abbattuta per far spazio al nuovo edificio, poi il progetto si è bloccato.

A cura di Carlo Raggi