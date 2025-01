"Manca un progetto complessivo di sviluppo di Brisighella e un luogo per i giovani"

Il Comune di Brisighella lancia tre progetti che definisce chiave per il futuro del Borgo: riqualificazione dell’area mercatale, ripristino del campo sportivo ed efficientamento energetico della scuola primaria di Brisighella. Tutto quasi perfetto se non fosse che negli ultimi anni sono state “rovesciate” sui Comuni quantità ingenti di risorse che però l’Amministrazione Pederzoli non è stata in grado di mettere a terra.

Inizia così il j’accuse del circolo Pd Brisighella che parla di piscina delle terme e teatro ‘Pedrini’. Poi l’attacco: "Non sappiamo se sia incapacità politico/amministrativa o mancanza di volontà, ma non vediamo un progetto complessivo di sviluppo di Brisighella ma solo progetti scollegati, in alcuni casi anche sbagliati concettualmente. Ha senso investire soldi pubblici in aree dove il fiume fuoriesce praticamente a ogni piena? L’amministrazione Pederzoli, dopo l’alluvione di maggio 2023, ha già costruito un muretto di protezione per i campi da tennis nell’area sportiva, che però non è servito a molto."

E ancora: "Stesso discorso per l’area termale". Poi le proposte: "Perché non osare e valutare nuovi investimenti in aree sicure?" "Perché non considerare l’area di fronte all’hotel Meridiana per una nuova zona sportiva moderna, con campi da tennis, piscina e servizi per le famiglie e i giovani?" Proposte anche per piazza Marconi, piazza Carducci e il complesso di Gigiolè.