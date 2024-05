Maria Ripa di Meana alle terme di Punta Marina

ll 22 settembre 1995 alle Terme di Punta Marina fu inaugurato un nuovo centro di estetica che andò ad affiancarsi ai padiglioni che da alcuni decenni prestavano (e prestano) le tradizionali cure idroterapiche. Madrina della cerimonia inaugurale fu Maria Ripa di Meana (al centro) che venne accompagnata in visita alle attrezzature dello stabilimento termale dal presidente Cataldo. Proprio in quegli anni la frazione modificò il proprio nome aggiungendo Terme all’ originario Punta Marina, in omaggio appunto allo stabilimento idroterapico che già all’epoca cominciava ad essere frequentatissimo.

A cura di Carlo Raggi