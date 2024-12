Mario Lapucci, storia di un editore ‘puro’

Fatto prigioniero dagli inglesi nel 1942 e imprigionato in India, dove restò per vari anni, Mario Lapucci cominciò lì a disegnare e a dipingere. Marchigiano di origine, una volta rientrato in Italia venne a stabilirsi a Ravenna quale funzionario all’Inps e nel 1964 fondò la casa editrice ‘Edizioni della Rotonda’ (il richiamo è al mausoleo di Teodorico), poi mutato nella celeberrima ‘Edizione del Girasole’ (che, dopo la morte di Lapucci nel 1992, è rimasta attiva e lo è tuttora). Contemporaneamente all’attività di editore, Lapucci, fino al 1984, gestì la libreria Modernissima di via Corrado Ricci.

A cura di Carlo Raggi