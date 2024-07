’Martedì d’Estate’, l’esordio fa contenti tutti

Grande affluenza martedì sera in centro a Faenza per il primo appuntamento dei martedì d’estate. Bancarelle, concerti ed il ritorno degli eventi in contemporanea nei quattro corsi principali oltre a Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e Piazza Martiri hanno catalizzato le visite restituendo a chi era presente un’impressione di fermento e momenti di socialità che sembravano piuttosto attesi dalla cittadinanza. Soddisfatti quindi gran parte dei negozianti i quali hanno tenute aperte le propria attività, così come Claudia Minardi, presidente del consorzio Faenza C’entro, che ha sottolineato di aver ricevuto diversi feedback positivi: "Ho visto un sacco di affluenza martedì sera – ha specificato Minardi –, e mi hanno riferito che in linea generale si è registrata una buona partecipazione. Un riscontro che premia il buon lavoro svolto a mio parere. Anche gli espositori erano contenti". Si trattava della prima serata della trentesima edizione dei ‘Martedì d’Estate’, organizzati dal Consorzio Faenza C’entro, con il contributo e il patrocinio del Comune di Faenza, con la collaborazione di Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato e con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese. Si vai dai mercatini dell’antiquariato e modernariato, ad un Corso Mazzini ineditamente ‘olistico’, passando per le gallerie fotografiche in corso Saffi, per il riuso creativo e vintage che ha investito corso Matteotti grazie a E Markè, e per lo sport in ogni forma e disciplina dipanatosi in corso Garibaldi.