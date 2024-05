Massa Lombarda, l’assessore Colla alla Minipan

Imprese, lavoro e come attrarre investimenti. Oggi alle 18 a Massa Lombarda arriva l’assessore a Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione e Relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna, Vicenzo Colla. L’incontro – organizzato dal Comitato Elettorale di Stefano Sangiorgi, candidato per il centro sinistra – si rivolge al mondo del lavoro ed aperto a tutti. Si terrà alla Minipan Srl, realtà imprenditoriale importante di Massa Lombarda in via Castelletto 11. "Abbiamo voluto questo incontro all’interno di una impresa unica e leader nel suo settore – commenta Sangiorgi – per parlare di lavoro dove il lavoro si crea. Avere l’attenzione della Regione e delle associazioni datoriali è un tassello importante di una strategia che abbiamo".