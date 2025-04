Menù scolastici, una App per consultarli

I genitori degli studenti cervesi potranno accedere alle informazioni riguardanti la ristorazione scolastica grazie al nuovo portale ‘Cresciamo Insieme’, realizzato da Gemos, per rispondere alle esigenze di trasparenza. Registrandosi sul portale i genitori potranno così consultare i menù giornalieri, accedere alle informazioni sugli alimenti e sulle materie prime, scoprire i progetti di educazione alimentare, ricevere aggiornamenti sulle attività specifiche, come i menù speciali o ricevere informazioni specifiche relative alla scuola dei propri figli. Gli insegnanti avranno anche la possibilità di prenotare direttamente i progetti educativi assegnati per le loro classi. Per accedere al portale si digita l’indirizzo: www.cresciamoinsieme.gemos.it, si seleziona il proprio Comune e infine si accede all’Area Riservata per registrarsi, selezionando il proprio ruolo - insegnante o genitore. Una volta registrati sarà possibile anche scaricare l’App per un accesso più veloce e immediato.

"Si tratta di un altro tassello che conferma Cervia come una città da sempre impegnata nelle azioni di sensibilizzazione verso una corretta cultura alimentare, soprattutto tra le giovani generazioni – afferma l’assessora alla scuola Federica Bosi –. L’amministrazione comunale già da tempo ha messo in atto misure per garantire la corretta alimentazione nelle scuole, chiedendo ai propri fornitori di utilizzare precisi requisiti di qualità nutrizionale e seguire le più recenti linee guida in materia e invitando anche gli istituti a proporre iniziative di ulteriore approfondimento".

Questo strumento rappresenta un importante passo avanti nella gestione del servizio di ristorazione scolastica, con un’attenzione particolare rivolta alla qualità, alla trasparenza e alle esigenze nutrizionali dei più piccoli. Il portale accompagnerà i bambini in un percorso culinario stagionale, offrendo menù sani e bilanciati, appositamente studiati e rinnovati secondo stagionalità.

Lo spreco alimentare è un problema sempre più attuale, con riflessi sia sull’utilizzo delle materie prime sia sulla disponibilità di risorse alimentari per la collettività. Stimolare azioni e comportamenti che aiutino i giovani ad acquisire una presa di coscienza verso i temi di una corretta cultura alimentare e di riduzione degli sprechi è un impegno che il Comune si è preso, anche attraverso l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno ad ottobre scorso in consiglio comunale per l’avvio di un progetto formativo scolastico finalizzato a una corretta cultura alimentare.

Ilaria Bedeschi