Migranti a Ravenna, la Life Support di Emergency attracca con 82 naufraghi

Ravenna, 22 aprile 2025 – Ha attraccato nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna la nave Life Support della ong Emergency con 82 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale, in zona Sar Libica, lo scorso 17 aprile. Ravenna era stata indicata come porto di approdo.

Chi sono le persone soccorse

Le 82 persone soccorse, di cui 11 donne, due ragazze minori non accompagnate, una bambina accompagnata, 23 ragazzi minori non accompagnati e un bambino accompagnato, avevano riferito di essere partite da Zawiya in Libia, alle 2 di notte circa. I naufraghi provengono da Sudan, Eritrea, Etiopia, Ghana, Nigeria e Togo. Tra le persone salvate una donna incinta al sesto mese.

De Pascale: “Civismo e spirito d’accoglienza da sempre in Emilia Romagna”

"Desidero esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che stanno contribuendo con impegno, professionalità e dedizione a garantire un'accoglienza efficace e, soprattutto, umana”. Queste le parole del presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale commentando l'arrivo della nave Life Support al porto di Ravenna.

"Grazie a tutte le istituzioni coinvolte, alle forze dell'ordine, agli operatori socio sanitari, alla Croce Rossa Italiana e a tutte le organizzazioni di volontariato che ancora una volta hanno dimostrato di essere all'altezza del grande civismo e dello spirito di accoglienza che da sempre contraddistinguono l'Emilia-Romagna”.