Mirabilandia, conto alla rovescia in vista della nuova stagione: quando riapre

Ravenna, 5 febbraio 2024. Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Mirabilandia è iniziato. Giovedì 28 marzo, con orario 10.30-18, riapriranno infatti i cancelli del più grande parco divertimento d’Italia.

Un 2024 che inizierà con un appuntamento pasquale da non perdere: un lunghissimo weekend end della durata di ben sei giorni.

Anche quest’anno Mirabilandia offrirà show esclusivi, spettacoli emozionanti e appuntamenti con aperture straordinarie. Nelle prossime settimane sarà svelata la nuova programmazione con grandi novità per tutte le età.

Gli spettacoli in calendario

Grande attesa per l’annunciato spettacolo “Forever Winx-The Musical” con le mitiche fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha che andrà in scena in esclusiva a Mirabilandia per festeggiare tutti insieme i 20 anni del Winx Club.

Non mancheranno gli appuntamenti meet&greet per incontrare i personaggi Nickelodeon come SpongeBob SquarePants, Patrick Star e Plankton, i PAW Patrol - Chase, Marshall e Skye, le Teenage Mutant Ninja Turtles e Dora l'Esploratrice che regaleranno tanti sorrisi ai visitatori più piccoli. Immancabile l’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati come iSpeed, Katun e Divertical; le atmosfere cowboy della Far West Valley; il terrore di The Walking Dead, l’horror house ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia; le ambientazioni con i dinosauri di Dinoland; il rombo dei motori di Ducati World; il paradiso dei più piccoli Bimbopoli. Da sabato 15 giugno a domenica 1° settembre torna anche Mirabeach, il parco acquatico più caraibico della Romagna.

Info biglietti e abbonamenti

Per rendere il divertimento un’esperienza sempre più alla portata di tutti, anche quest’anno sarà possibile utilizzare - grazie alla partnership con Scalapay - i servizi con la formula buy now, pay later (compra ora e paga successivamente) per una dilazione della spesa per gli abbonamenti e i soggiorni con formula Parco+Hotel.

Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it.

Biglietto online da €24,90 - Abbonamenti da 59,90€. Parco + Hotel 100% rimborsabile da 52,90€ e i bimbi entrano gratis fino a 10 anni.

Dall'apertura avvenuta nel 1992 a oggi. MIrabilandia ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati.

Un parco da Guinness

Le tecnologie all'avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente.

