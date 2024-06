Missione nel Corno d’Africa per Faccani

Nei giorni scorsi il bagnacavallese Roberto Faccani, ex comandante della Polizia locale della Bassa Romagna e per una ventina di anni responsabile del Servizio di Protezione civile, ha concluso la sua settima missione nel Corno d’Africa, tesa a sostenere le popolazioni fragili con progetti umanitari. In accordo con lo Stato Maggiore della Difesa e la Commissione europea, i progetti hanno interessato l’ospedale nazionale ‘Balbala’ di Gibuti, dove opera la nostra base militare logistica, con la donazione di materiali sanitari e Mogadiscio, in Somalia, con vari progetti nell’ambito della missione europea di assistenza e training. A Mogadiscio Faccani ha consegnato materiali sanitari ai due ospedali pubblici chiamati ‘italiani’ in quanto realizzati un secolo fa durante la fase colonialistica; ospedali che infatti mantengono ancora i nomi originali, ossia De Martino e Forlanini. Inoltre ha consegnato le calzature donate dal Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo a tre orfanotrofi femminili e alla fondazione benefica Mama Zhara diretta dalla moglie del presidente della Repubblica. Ma di particolare interesse sono state le attenzioni verso il carcere di Mogadiscio, uno dei peggiori al mondo. Al fine di migliorare le condizioni di gestione dei circa 3mila detenuti, Faccani ha tenuto una lezione sul diritto europeo penitenziario a favore di 40 ufficiali del Corpo di custodia. Sono state inoltre donate quattro macchine da cucire per realizzare una sartoria gestita dalle detenute in modo che possano confezionare capi di abbigliamento da mettere in vendita. Un altro progetto sarà la ristrutturazione della Sezione femminile. Le spese per la ristrutturazione saranno sostenute dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, che nei mesi scorsi ha già contribuito alla ricostruzione della sala operatoria dell’ospedale ‘De Martino’, distrutta da un incendio. Queste donazioni sono in memoria della missionaria Annalena Tonelli uccisa in Somalia 30 anni fa.

lu.sca.