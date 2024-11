Moda e beneficenza il 6 dicembre al teatro Masini. È la ‘Fashion Night’ di Sabrina Chiarini con Ascom

Moda e beneficenza si uniscono nella serata di venerdì 6 dicembre, al ‘Masini’ di Faenza, in occasione della ‘Fashion Night 24’.

L’appuntamento è alle 20.45, nel teatro manfredo, quando andrà in scena l’evento, organizzato da Sabrina Chiarini con il supporto di Ascom Confcommercio Faenza e il patrocinio del Comune, che vedrà sul palcoscenico la sfilata delle collezioni di numerosi negozi faentini, tra cui Baby Blu, Maison M4 e Intima di Sabrina.

Oltre a celebrare la moda ‘made in Faenza’, la serata ha un importante scopo benefico: l’intero ricavato della manifestazione, infatti, sarà devoluto allo Ior (Istituto oncologico romagnolo).

Per sostenere l’iniziativa e assistere alla sfilata, è possibile acquistare i biglietti al prezzo di 15 euro presso Intima di Sabrina in via Torricelli 12 a Faenza.

Sponsor dell’iniziativa sono Casa+ superfici e materie, Fanti impianti elettrici, Verdissima, La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e Barchi Auto.