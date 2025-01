Morto Franco Bettancini: "Addio ‘Barba di Gatto’"

È scomparso domenica notte Franco Bettancini, classe 1941, conosciuto tra gli amici del mondo del mare e della nautica con il soprannome di ‘Barba di Gatto’. Con lui se ne va un altro pezzo della marineria cervese.

A dare il triste annuncio della morte di Bettancini è stato il Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia ricordando la figura di "un socio, un amico, molto attivo alla vita del nostro Circolo. Ex consigliere, responsabile Asta Canale, ha messo la sua imbarcazione a disposizione del Circolo per tanti anni, per le patenti nautiche e non solo. Sempre disponibile, ultimamente non era in forma, ma la sua camminata “la vasca” sul molo - come diceva lui - non mancava mai. Un vero lupo di mare come pochi, ci mancherai tanto. Ora naviga come sempre hai fatto, speriamo con un mare calmo. Un abbraccio forte da tutto il Consiglio Direttivo, da tutti i collaboratori e da tutti i soci. Sarai sempre nei nostri cuori".

Anche il presidente del Circolo Nautico, Sergio Savelli, ricorda colui che "per tanti anni è stato uno dei pilastri del Circolo Nautico, sempre disponibile per gli allievi mettendo a disposizione anche la propria barca, ha ricoperto il ruolo di consigliere in diverse gestioni ed è sempre stato apprezzato per la sua generosità e il suo attaccamento al circolo. Nell’ultimo periodo, pur fisicamente affaticato, non perdeva occasione di fare una breve passeggiata sul molo e fermarsi ad ammirare compiaciuto i bambini della Scuola Vela cimentarsi tra le onde! Che il vento ti sia favorevole anche lassù!! ciao Franco". Subito sono arrivati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. In tanti, di Franco, ricordano la gentilezza, la passione per il mare, il suo lavoro e supporto in occasione dei corsi per la patente nautica e il rispetto per il mondo del mare. Il giorno dei funerali sarà reso noto a breve.

