Marina di Ravenna, morto Roberto Graziani. "Una vita per la bellezza"

Marina di Ravenna, 25 marzo 2024 – Marina di Ravenna piange la scomparsa di Roberto Graziani, l’iconico parrucchiere. Una vita, la sua, al servizio della bellezza con la B maiuscola. Per mezzo secolo ha curato i capelli anche di volti noti, come il maestro Riccardo Muti.

"È con grande tristezza che comunichiamo la scomparsa di un’icona nel mondo della bellezza di Marina di Ravenna – racconta il figlio –. Il nostro amato padre, Roberto, noto e rispettato parrucchiere della nostra comunità, ci ha lasciati. Con oltre 60 anni dedicati con passione e maestria al suo mestiere, ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo".

Roberto, è il ricordo dei familiari, non era solo un parrucchiere straordinario, ma anche un individuo straordinario. Si è spento l’altro giorno, all’età di 77 anni. "La sua gentilezza, la sua dedizione al suo lavoro hanno reso il suo salone un luogo accogliente per tutti coloro che varcavano la soglia. Ogni cliente era accolto con calore e trattato con rispetto, e ciò gli ha guadagnato una clientela affezionata e devota nel corso degli anni".

Anche il maestro Muti ne celebrò le qualità: "Una delle sue più grandi gioie è stata l’opportunità di essere nominato da una leggenda della musica, Riccardo Muti, durante un’intervista memorabile con Raffaella Carrà. Questo riconoscimento ha testimoniato la sua abilità straordinaria e il suo impatto duraturo nel mondo della bellezza. Il suo spirito vivrà per sempre nei ricordi che condivideremo e nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e la sua maestria. Che il suo sorriso brilli per sempre nei nostri ricordi. Addio, Roberto, e grazie per tutto". Le esequie si terranno oggi, in forma privata.