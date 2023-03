Museo della battaglia Nuova veste web

"Il Museo della Battaglia del Senio è un punto di riferimento per la nostra città. L’investimento nella realizzazione di un sito moderno dedicato era fondamentale per poter ampliare il nostro raggio d’azione, farci conoscere ulteriormente, ma anche rendere più consapevoli i visitatori". Così Roberta Contoli, assessore alla Cultura del Comune di Alfonsine, in occasione della presentazione del sito web del Museo della Battaglia del Senio nonché del programma delle celebrazioni del 78° anniversario della Liberazione di Alfonsine. "Per il nostro museo – ha sottolineato la direttrice della struttura, Antonietta Di Carluccio – quella odierna è una giornata importante perché porta a compimento un lavoro protrattosi per anni. Dopo averlo completamente riallestito ed aver inserito nel percorso due camere emozionali e immersive, è stato creato un sito web per permettere di raccontarsi a un pubblico più ampio e trasversale e raccontare anche attraverso la trasmissione digitale ciò che le collezioni stesse rappresentano. Realizzato grazie al contributo della Regione nell’ambito del piano museale 2022, il sito ha come obiettivo la piena valorizzazione e la maggiore visibilità delle sue collezioni e della sua narrazione, con particolare attenzione all’accessibilità dei contenuti online". A collaborare alla creazione del progetto è stata Monica Ruscelli, dell’Area Cultura del Comune: "L’idea da cui siamo partiti è quella di ‘portare’ il nostro museo all’interno delle case per consentire a chiunque di capire cosa propone. Su www.museodelsenio.it il secondo conflitto mondiale in Romagna è raccontato in modo inedito, tramandando le voci di militari, partigiani e civili all’interno di un territorio imprevedibile e fortemente caratterizzato.

Le pagine sono suddivise in sezioni tematiche, oltre a fornire informazioni in merito alla didattica, agli eventi e ai contatti, in modo da valorizzare le caratteristiche della narrazione museale anticipando e ampliando l’esperienza di visita tramite informazioni e spunti per un pubblico sia generico che specialistico". All’interno del sito, la cui realizzazione è stata opera di IVI Adv Agency di Ravenna, è stato sviluppato anche l’importante aspetto dell’accessibilità dei contenuti alle categorie più fragili, grazie all’utilizzo di un software che consente la fruizione a tutte le categorie di utenti: ogni elemento viene automaticamente analizzato e interpretato per poter essere fruito da utenti con disabilità fisiche, cognitive e difficoltà visive. I contenuti sono stati sviluppati in italiano e in inglese, per incentivare anche la conoscenza e il turismo esteri. Al termine della presentazione è seguita una visita alle sale immersive del Museo.

Luigi Scardovi