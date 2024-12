Natale da vertigini con la ruota panoramica

Ultimi preparativi per alcuni, festeggiamenti già partiti questa sera di vigilia per altri. Ad ogni modo, anche Cervia è pronta per le festività natalizie. Tanti i momenti e le occasioni per stare insieme e vivere queste giornate con un po’ più di serenità. Si inizia oggi con l’inaugurazione della novità assoluta del Natale cervese: la ruota panoramica nel piazzale Salinari; fino al 26 gennaio si potrà salire bordo e lasciarsi incantare da una vista mozzafiato sul mare, sul centro storico e sul suggestivo portocanale di Cervia, reso ancora più magico dalle luci natalizie. Tante attese per questa grande novità scenografica: fino al 6 gennaio sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30; il 31 dicembre sarà aperta fino a tarda notte. Dal 7 al 26 gennaio gli orari cambiano: durante la settimana sarà aperta dalle 15 alle 21, mentre sabato, domenica, giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 22.30.

Questa sera alle 24 si celebra la tradizionale Messa della notte in duomo e domani toccherà alle messe del giorno di Natale. E poi i villaggi a Cervia e Milano Marittima con il trenino che permetterà a tutti di spostarsi comodamente tra le due località. Mostre sono state allestite all’interno dei Magazzini del Sale Torre e tanti presepi originali su tutto il territorio. In piazza Garibaldi c’è la pista del ghiaccio, mentre a Milano Marittima, a partire dalle 16, arriva il Party con Bella Gianda. La cucina popolare di Cervia, Cucinasorriso, sarà aperta anche nel giorno di Natale, per assicurare un’occasione di convivialità e di comunità anche ai cittadini fragili. Pranzeranno insieme sia alcuni ospiti che frequentano quotidianamente la cucina, sia cittadini che vogliono condividere l’esperienza, con un contributo al progetto di 8 euro. Anche i cinema Sarti di Cervia ha una programmazione speciale in occasione delle festività: domani alle 21, giovedì 26 dicembre alle 17 e alle 21 e venerdì 27 dicembre alle 21 sarà proiettato il film ‘Diamanti’ con la regia di Ferzan Ozpetek. Confermato anche l’ormai tradizionale Concerto di Natale della Grande Orchestra Città di Cervia giovedì 26 dicembre alle 21 al Teatro comunale intitolato a Walter Chiari. Il concerto si comporrà, come nelle precedenti edizioni, di due parti: la prima basata sulla musica classica mentre nella seconda parte, più leggera, troveranno posto anche le canzoni natalizie più popolari.

Oltre al tradizionale Mercato invernale del giovedì, confermato per il 26 dicembre 2024 in occasione della ricorrenza di Santo Stefano, si svolgerà un’edizione straordinaria prevista per domenica 29. Il mercato si terrà nell’area abituale di piazza Costa, dalle 8 per tutta la mattinata. Si tratta di un’occasione speciale per curiosare tra una bancarella e l’altra e per effettuare gli ultimi acquisti del Capodanno. Il mercato di Cervia ha un’ampia disponibilità di articoli, dal settore extra alimentare a quello alimentare, con prodotti tipici del territorio.

Dopo Natale sarà la volta del Capodanno, per arrivare poi al 6 gennaio quando, a chiudere le feste, ci sarà il tradizionale e goliardico Tuffo della Befana con decine di impavidi e coraggiosi tuffatori che si avventureranno in mare per il primo tuffo dell’anno per buon auspicio.

Ilaria Bedeschi