Natale fa rima con solidarietà. Chi viaggia aiuta l’Opera S.Teresa

Si rinnova anche quest’anno, per il terzo dicembre consecutivo, il rapporto fra l’agenzia viaggi Desiderando Viaggiare di via Brunelleschi e l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna. Per tutto dicembre, su qualunque tipo di servizio che i clienti acquisteranno dall’agenzia viaggi - biglietti, vacanze, prenotazioni - l’agenzia donerà una quota al servizio docce, guardaroba e ristoro di Santa Teresa, a cui la Fondazione ha deciso di destinare l’intera raccolta fondi natalizia.

Il servizio docce, guardaroba e ristoro è attivo ogni mattina nei locali dell’Opera e offre alle persone in difficoltà la possibilità di fare una doccia, chiedere vestiti puliti e consumare una piccola colazione. L’entità della donazione verrà comunicata anche ai clienti stessi.

"Negli ultimi anni, i nostri clienti hanno dimostrato di apprezzare questa scelta – sottolinea Nadir Vedana, responsabile dell’agenzia viaggi –. La decisione di riproporre la stessa filosofia anche per le prossime festività è stata naturale. Dispiace constatare che le situazioni di bisogno non sono diminuite e confidiamo in un’adesione in linea con lo scorso anno". "Ringraziamo ancora una volta l’agenzia Desiderando Viaggiare per aver pensato ai nostri ospiti anche in vista di queste feste e tutti i suoi clienti, per la loro vicinanza. I risultati frutto di queste collaborazioni – afferma Luciano Di Buò, vicedirettore dell’Opera – confermano quanto sia importante nel nostro settore riuscire a fare rete tra imprese, attività, enti e associazioni".