Ravenna, il navetto mare riparte in anticipo. Attivo già dal weekend di Pasqua

Il navetto mare (foto Zani)

Ravenna, 29 marzo 2023 – Con un mese di anticipo, da sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, sarà attivo il navetto mare, il servizio gratuito di bus navetta finanziato dal Comune di Ravenna, in funzione dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste a Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste a Punta Marina.

L’annuncio è stato dato ieri sera al consiglio territoriale del Mare dagli assessori alla Mobilità Gianandrea Baroncini e al Turismo Giacomo Costantini, insieme ad altre novità, in relazione ai primi interventi del nuovo Parco marittimo,.

Fino all’11 giugno il servizio sarà sempre attivo al sabato e alla domenica ma anche in occasione di festivi, ponti ed eventi (ad esempio Pasquetta, ponte del 25 aprile, 1 maggio). In aprile (8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29 e 30) e l’1 maggio sarà attivo dalle 10 alle 20; già da maggio gli orari saranno ampliati (tutti i sabati dalle 12 alle 2 e tutte le domeniche dalle 9 alle 22); arrivando al fine settimana del 2 giugno, il servizio sarà attivo giovedì 1 (prefestivo) dalle 18 alle 2, venerdì 2 e sabato 3 dalle 9 alle 2, domenica 4 dalle 9 alle 22.

Per quanto riguarda il periodo successivo, il calendario sarà meglio definito nei prossimi giorni, ma, in ogni caso, si stanno verificando le condizioni affinché dal 12 giugno, subito dopo la chiusura delle scuole, il servizio possa funzionare tutti i giorni, con una modulazione degli orari che terrà in considerazione i dati rilevati con il monitoraggio della prima fase della stagione.

“Questa calendarizzazione – spiegano gli assessori Baroncini e Costantini - è stata il frutto di un importante lavoro di concertazione con la cooperativa Spiagge, sia per quanto riguarda le coperture giornaliere che per ciò che concerne gli orari, avendo gli operatori balneari esperienza diretta dei flussi della clientela. Le valutazioni fatte sono partite dalla convinzione che servizi di trasporto intermodale efficienti siano uno degli ingredienti fondamentali per la compiuta realizzazione del progetto del Parco marittimo, le cui peculiarità in termini di riqualificazione ambientale e turistica possono esprimersi al meglio solo se accompagnate da un’adeguata offerta in termini di mobilità. Siamo di fronte a un forte cambiamento, anche di abitudini, con l'obiettivo comune di migliorare fortemente la fruizione delle spiagge. Quanto abbiamo anticipato ieri sera al consiglio territoriale sarà ufficialmente deliberato dalla giunta nei prossimi giorni”.