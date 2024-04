Negli anni Sessanta i primi passi di Alafrutta

Il reparto di confezionamento delle patate in sacchi da 25 chili all’interno di Alafrutta, l’azienda cooperativa che aveva sede ad Alfonsine ed era stata fondata nei primi anni 60 allo scopo di mettere sul mercato la miglior qualità dei prodotti ortofrutticoli del territorio. Per una serie di vicissitudini, a fine anni 70 la cooperativa entrò in crisi e fu messa in liquidazione. Nell’ambito della procedura, nel 1981 gli impianti furono affittati a Parmasole che installò nuovi macchinari per la lavorazione del pomodoro, dei succhi in brick e delle mele. Nel 1984 Parmasole fu acquisita da Fruttagel.

A cura di Carlo Raggi