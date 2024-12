Nel 1984 una delegazione cinese alla Resin Plast

Ai primi di ottobre del 1984 una delegazione cinese guidata dal governatore della provincia dello Shanxi e composta da dirigenti industriali e direttori dei dipartimenti delle industrie chimiche, relazioni economiche e commercio con l’estero, fece visita alla Resin Plast di Ravenna, azienda leader nel settore della produzione di condotte in Pvc. L’iniziativa si inseriva in un ampio programma di interscambi fra Italia e Cina messo a punto dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura. Era il tempo in cui la Cina di Deng Xiaoping si apriva al libero mercato e iniziava il percorso di modernizzazione.

A cura di Carlo Raggi