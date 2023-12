Nel cuore della città: "Cassonetti sporchi e rifiuti lasciati a terra"

Sacchetti buttati a terra, rotti e con l’immondizia sparsa sulla strada. Bidoni del vetro e dell’umido con i coperchi alzati e con sacchetti di indifferenziata appoggiati sopra. Rifiuti tutt’attorno ai cassonetti grandi e piccoli, cartone ovunque, anche incastrati negli spazi tra un cassonetto e l’altro. Questa la scena che si sono ritrovati davanti ieri mattina i residenti della zona di via Fantuzzi, che collega piazza Kennedy a via Gardini. "Non mi sembra sia questo il modo di tenere le strade – ha sottolineato una signora che vive in una strada vicina – e poi siamo anche sotto Natale. Sarà sicuramente anche responsabilità degli utenti, di chi lascia l’immondizia dove non dovrebbe, però anche il modo in cui viene gestita e raccolta dagli operatori è indecente. Svuotano i bidoni, ma non si preoccupano di raccogliere tutto quello che vola via e si deposita sulla strada".

In via Ghirardini, una stradina corta e neanche tanto larga, ci sono nove bidoni piccoli, per l’umido e il vetro. A questi se ne aggiungono altri sette di quelli grandi, i cassonetti, per l’indifferenziata, la carta e la plastica. Sono tutti in fila, appoggiati al muro, da occupare quasi tutta la via. Il risultato è che la strada è sempre piena di rifiuti, quasi mai nei contenitori giusti, ma soprattutto a terra. Di conseguenza il cattivo odore spesso è intenso e la presenza di umido attira gli animali. Il problema non è solo legato alla raccolta dell’immondizia, ma anche alla manutenzione dei cassonetti, sporchi e maleodoranti, e della strada che non viene pulita come dovrebbe. Così è piena di rifiuti di vario genere per terra. Una situazione che accomuna diverse zone del centro dove sono stati raggruppati numerosi bidoni, come via Salara e via Serafino Ferruzzi.